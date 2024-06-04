الإتفاق السعودي يضع شرطا لتجديد عقد فوفانا

حسم نادي الإتفاق السعودي موقفه من تجديد إعارة الإيفواري سيكو فوفانا المعار من صفوف النصر حتى نهاية الموسم الكروي المنقضي.



وضعت إدارة نادي الإتفاق شرطا من أجل تجديد إعارة فوفانا مع الفريق بتحمل النصر جزءا من راتب اللاعب الإيفواري.



فوفانا



أكدت التقارير السعودية أن الإتفاق وضعت شرطا بتخفيض قيمة الراتب السنوي للإيفواري سيكو فوفانا، لتجديد استعارته من النصر.



وتابعت التقارير أن إدارة الإتفاق تتشاورت مع جيرارد مدرب الفريق، حول مصير التركي بيرات والكونغولي تيسيراند والبرازيلي فيتينو العائدين من الإعارة ودراسة احتياجات الفريق.



وينتظر نادي الإتفاق، تقرير لجنة كرة القدم التي شكّلها النادي، من أجل الوقوف على احتياجات الفريق الكروي للموسم المقبل، وتحديد أولوياته في ملف التعاقدات.



وأنتقل فوفانا إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي، لينضم لصفوف نادي النصر قادما من لانس الفرنسي، قبل أن يعار إلى الإتفاق في الشتاء الماضي حتى نهاية الموسم.



الاتفاق يوافق على بيع سعد آل موسى للاتحاد بشرط !



أبدت إدارة نادي الاتفاق السعودي موافقتها على بين اللاعب سعد آل موسى بشكل نهائي لنادي الاتحاد خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري ولكن بشرط.

وطلبت إدارة نادي الاتفاق الحصول على خدمات أحد الثلاثي زياد الصحفي أو مدالله العليان أو مهند الشنقيطي لتخفيض المبلغ المتفق عليه سابقًا لبيع سعد آل موسى للاتحاد الذي يبلغ قيمته 28 مليون ريال.

كشفت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم عن تفاصيل جديدة في مستقبل اللاعب أحمد الغامدي لاعب الاتحاد والذي انتهت صلاحية عقده مع قلعة النمور خلال الأيام الماضية.

وذكرت صحيفة الرياضية أن نادي الاتحاد لم يفعل بند الشراء في عقد اللاعب أحمد الغامدي والذي تم الحصول على خدماته قادمًا من نادي الاتفاق، حيث يحظى اللاعب باهتمام أكثر من نادي أبرزهم النصر.

ومن المقرر أن يعقد نادي الاتفاق اجتماعًا مع إدارة الاتحاد في الأسبوع المُقبل للنقاش حول الاستغناء عن أحمد الغامدي وسعد آل موسى بشروط جديدة بعد ما انتهت صلاحية بند الشراء.

يذكر أن المهلة المحددة لتفعيل بند شراء اللاعب انتهت في يوم 31 مايو الماضي، وبالتالي ليس من حق الاتحاد شراء اللاعب بشكل نهائي قبل العودة لإدارة الاتفاق والتوصل معها لاتفاق جديد حول اللاعب.