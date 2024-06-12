حلا شيحة.. إطلالة جريئة تثير غضب المتابعين (صور)

حرص الكثير من النجوم على حضور العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 والذي أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات، وتألقت نجمات الفن بإطلالات مثيرة وأنيقة ولعل أبرزهم الفنانة حلا شيحة التي مازالت تصدم جمهورها يوما بعد يوم وذلك بعد قرار خلعها الحجاب.

وتألقت شيحة بفستان مكشوف ومجسم باللون الأسود ، وهو ما أبرز قوامها الممشوق، كما اختارت لخصلات شعرها البني القصير تسريحة بسيطة إذ تركته منسدلًا على كتفيها بإنسيابية ونعومة.

ولم تكن هذه الإطلالة هي الوحيدة الصادمة لجمهورها ،فكانت إطلالتها في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ مثيرة للجدل بشكل أكبر حيث ارتدت حينها فستان باللون الفضي ذو فتحة كبيرة من ناحية إحدى ساقيها وكشوف بطريقة ملفتة .

وكانت قد خلعت حلا شيحة الحجاب في شهر مارس من العام الماضي ونشرت حينها صورة لها بدون حجاب وأغلقت خاصية التعليقات ، وكتبت عليها: "تعلمت من خلال رحلتي أن جميع الإخفاقات والقرارات الخاطئة والمخاوف التي أبعدتني عن ذاتي الحقيقية قادتني إلى القوة الحالية وأظهرت لي ما أنا قادرة عليه حقًا".

أبطال فيلم ولاد رزق 3

يقوم بدور البطولة الرئيس كل من أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح وعلى مصيلحي، كما يشتمل فريق عمل ولاد رزق ٣ على عناصر مساعدة بأدوار ثانية، وهم؛ نسرين أمين، أسماء جلال، طارق لطفي، كريم قاسم، سيد رجب وعدد آخر من الفنانين.

وكشف مخرج العمل طارق العريان، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره صُناع العمل، سبب غياب الفنان أحمد الفيشاوي عن الجزء الثالث، قائلًا: “أحمد الفيشاوي كان المفروض يشارك، ولكن كان عنده أعمال تانية للأسف مقدرش يشارك معانا ولكن ممكن يظهر في الأجزاء الجاية”.