ضبط طفل طعن عامل "بمطواة" بسبب مشادة كلامية بينهما بطما

استقبل مستشفى طما المركزي عامل في منتصف العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابا بجرح طعني بالظهر من الناحية اليسرى تعدى عليه طفل في الخامسة عشرة من عمره يعمل سائق توك توك بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "حسام . ح . ا . ا" 25 سنة عامل الى مستشفي طما المركزي مصاباً بجرح طعني بالظهر من الناحية اليسرى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز .



وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والد المصاب "حسن . ا . ا . ع" 47 سنة مزارع يقيم بذات الناحية إتهم الطفل "أحمد . ف . ش . ا" 15 سنة سائق توك توك يقيم دائرة المركز بالتعدي على نجله بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته علي إثر حدوث مشادة كلامية بينهما .





تم ضبط المتهم والآداه المستخدمة "مطواة" بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر لقي عامل في منتصف العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بين محطتي البلينا وبرديس وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود محضرا لمركز شرطة البلينا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد البلينا بإصطدام قطار [ أسوان – القاهرة ] بالمدعو "سامح . خ . ف . ع" 45 سنة عامل ومقيم بندر البلينا دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور ما بين محطتي البلينا وبرديس / دائرة المركز مما أدى إلي وفاته وتحولت الجثة إلى أشلاء وتم نقله لمشرحة مستشفى البلينا المركزي .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال عم المتوفـى "منصور . ف . ع . ب" 58 سنة ترزي ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .