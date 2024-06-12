وجه الفنان تامر عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الشكر للأجهزة الأمنية على المجهودات المبذولة عقب القبض على خادمته وشريكها على خلفية اتهامهما بسرقة شقته واستعادة المسروقات.

أول تعليق من الفنان تامر عبد المنعم بعد القبض على خادمته

وكتب تامرعبد المنعم عبر حسابه: كل الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ولمعالي النائب العام والنيابة العامة، ولمعالي المساعد اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واللواء إيهاب خلاف رئيس قطاع شمال الجيزة، واللواء عمرو حجازي مفتش قطاع شمال الجيزة، والعقيد مصطفى خليل مفتش مباحث الدقي، والمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، وكافة معاونين مباحث الدقي والعميد أحمد كامل مأمور قسم الدقي، والسادة ضباط وأمناء ومعاونين وأفراد قسم الدقي، للمجهود الكبير الذي قاموا ببذله لكشف السارقين واسترجاع المسروقات وإعادة الحق لأصحابه.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على الخادمة وصديقها، بتهمة سرقة ساعتين وخاتم ذهب من شقة الفنان تامر عبد المنعم بمنطقة الدقي.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالدقي، بلاغا من الفنان تامر عبد المنعم، يفيد بتعرضه للسرقة على يد خادمته، من بينها ساعتان ومشغولات ذهبية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الخادمة سرقت المشغولات الذهبية والساعات من شقة الفنان تامر عبط المنعم بالدقي.

وكشفت التحريات أن المتهمة كونت وشخص آخر تشكيلا عصابيا لسرقة مشغولات ذهبية وساعات من داخل شقة الفنان تامر عبد المنعم بمنطقة الدقي، كما أن المتهمين قاما ببيع المسروقات في محلات الصاغة بمحافظة بورسعيد.