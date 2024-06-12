الداخلية تلقي القبض على خادمة الفنان تامر عبد المنعم بعد سرقته

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على خادمة الفنان تامر عبد المنعم وصديقها، بتهمة سرقة ساعتين وخاتم ذهب من شقته بمنطقة الدقي.

القبض على خادمة الفنان تامر عبد المنعم وصديقها لاتهامهما بسرقة مجوهراته

وفي وقت سابق، كشف الفنان تامر عبد المنعم تفاصيل سرقة شقته بالدقي، على يد الخادمة التي تعمل معه، مؤكدًا أن المسروقات تُقدر بمبلغ كبير، كما أنه حاول حل الأمر بشكل ودي قبل التقدم ببلاغ.

و الأجهزة الأمنية بالدقي، بلاغا من الفنان تامر عبد المنعم، يفيد بتعرضه للسرقة على يد خادمته، من بينها ساعتان ومشغولات ذهبية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهمة كونت وشخص آخر تشكيل عصابي لسرقة مشغولات ذهبية وساعات من داخل شقة الفنان تامر عبد المنعم بمنطقة الدقي، كما أن المتهمين قاما ببيع المسروقات في محلات الصاغة بمحافظة بورسعيد.