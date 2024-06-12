تكثيف الحملات التفتيش على الأسواق التجارية بالغربية

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيةأنه لاتهاون مع المخالفين، وان الحملات مستمرة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية بسمنود وقرية بهبيت الحجاره و التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً ، تمكنت من ضبط ٦١.٣ كيلو لحوم فاسدة وتحرير ٥٤ محضر بأسواق ومحال شهيرة بسمنود وقرية بهبيت الحجاره.

حيث قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بضبط ٥كيلو لحوم بقرى ذبح خارج المجزر بمحل جزاره بسمنود،١٨كيلو كبده مجمده اشتباه صلاحية بمحل بقالة بسمنود،٤.٨ كيلو كبده مجمده، ١٠كيلو سجق اشتباه صلاحية بمنفذ بيع بشارع البحر بسمنود،١٠كيلو لحوم جاموس مشفاه ذبح خارج المجزر بمحل جزاره بقرية بهبيت الحجارة،

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير ١٥ محضر مخالفة القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية ، ١٠ محاضر مخالفة القرار 97 عدم وجود شهادة صحية .

كما قامت مديرية التموين بتحرير ٩محاضر عدم إعلان عن الاسعاراضافه الى محضر بعدد ٤٠٠علبة سجائر مهربة جمركيا وغير صالحة للاستهلاك الادمى .

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير محضرين إعدام لعدد ٢٠علبة زبادى منتهية الصلاحية، كيلو دجاج استربس منتهى الصلاحية+٤كيلو دجاج متبل علية علامات فساد، عدد ١٢ محضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء .

وقد قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الأضحى المبارك و للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .