خبير استراتيجي يحذر من حرب نووية وشيكة

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن روسيا استولت على 26% من مساحة أوكرانيا منذ بدء الحرب في 2022، كما أنها تريد السيطرة على خاركوف ثاني أكبر المدن الروسية من حيث المساحة والسكان وهي تشبه الإسكندرية في مصر.

وذكر أن أوروبا انشغلت خلال الفترة الأخيرة بالشرق الأوسط وهو ما انعكس على قلة حجم الدعم المقدم لكييف وهو ما تبعه تقدم القوات الروسية، مشيرًا إلى أن هناك تطور خطير في العمليات العسكرية بمسرح الأحداث هناك وهي سماح أمريكا لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي توردها له بضرب العمق الروسي، وذلك خلال لقائه ببرنامج .على مسئوليتي".

وحذر الخبير الاستراتيجي، من أن روسيا لم تستخدم الأسلحة النووية خلال الفترة الماضية لأنه وفقا لقواعد الاشتباك لا تستخدمه إلا حال تعرض أراضيها لاعتداء مباشر وهو ما يدق ناقوس الخطر بشأن قرب اندلاع حرب نووية.