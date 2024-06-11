حالة الطقس في السعودية.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة

ودرجات حرارة تصل لـ 45

مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك يهتم الكثيرون بالاطلاع على حالة الطقس بالمملكة العربية السعودية بشكل يومي، لأخذ الاحتياطات اللازمة قبل الخروج من المنزل.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودي، أوضح في تقريره اليومي بشأن حالة الطقس، أن اليوم الثلاثاء، يشهد تأثير للرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي الممتد من جدة إلى جازان.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم. ولا يستبعد تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من تلك المناطق.

درجات الحرارة اليوم 10-6-2024

ونرصد توقعات درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بعدد من مدن المملكة:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 45 والصغرى 31.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 45 والصغرى 33.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 45 والصغرى 30.

درجة الحرارة في جدة العظمى 41 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 47 والصغرى 28.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 38 والصغرى 24.

درجة الحرارة في أبها العظمى 32 والصغرى 20.

درجة الحرارة في حائل العظمى 39 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 31 والصغرى 22.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 40 والصغرى 28.

درجة الحرارة في جازان العظمى 39 والصغرى 31.

درجة الحرارة في نجران العظمى 40 والصغرى 29.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 44 والصغرى 31.

درجة الحرارة في طريف العظمى 35 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 38 والصغرى 29.