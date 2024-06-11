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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صحفية أردنية: مؤتمر اليوم "حجر زاوية" وبداية لنهاية مأساة غزة

الكاتبة الصحفية بجريدة
الكاتبة الصحفية بجريدة الدستور الأردنية

علقت الكاتبة الصحفية بجريدة الدستور الأردنية، نيفين عبدالهادي، على مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة "حجر زاوية" وخارطة طريق لقادم إيجابي للشعب الفلسطيني، موضحة أن هناك معاناة كبيرة ومجازر تحدث في غزة وتستهدف الأطفال والنساء، وكان هناك تظاهرة دولية لإنقاذ غزة إنسانيًا وقمة للمكاشفة، مؤكدة أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني كانت بقاط والحقائق والوثاق والوضع الدقيق وأن ما يحدث في غزة حرب تجويع، والرئيس تحدث بطرق الوصول لحلول إنسانية وإغاثية للشعب الفلسطيني.

خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي 

وشددت "عبدالهادي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن مؤتمر اليوم استجابة طارئة هو حجر أساس لتقديم العون والمساعدة والإغاثة للشعب الفلسطيني في الفترة المقبلة، موضحة أن الحضور اليوم في المؤتمر كان حضورًا سياسيًا ثقيلًا وضخمًا في المعلومات والشخصيات والطروحات.

 

وأشارت إلى أنه لابد أن ننظر للحضور الأمريكي في المؤتمر على أنه خطوة إيجابية قد تكون لصالح القادم للشعب الفلسطيني، منوهة بأن اليوم كان مشهد مكاشفة وكان هناك لقاءات جانبية وحملت الكثير من الأهمية وهو ما يجعلنا نتفائل بأن القادم، والمؤتمر بداية لنهاية مأساة الشعب الفلسطيني، متابعة: "غزة لا تنتظر منا كلمات وتريد اشياء ومواقف على أرض الواقع".

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