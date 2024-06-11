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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أماكن المجازر المتاحة خلال العيد بالمجان في الجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

مع الاستعدادت لعيد الأضحى المبارك، أعلنت محافظة الجيزة، عن فتح 18 مجزرًا على مستوى المحافظة، لذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحي، مع توفير أطباء بيطريين للكشف المجاني قبل إتمام عملية الذبح.

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"مياه القليوبية" ترفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال عيد الأضحى

محافظة الجيزة ذكرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن عمليات الذبح ستكون مجانية تمامًا لجميع المواطنين الراغبين في إتمام ذبح الاضاحي داخل المجاز طوال أيام العيد.

أماكن ذبح الأضاحي بالمجان في الجيزة: 

مجزر المنيب في شارع المدبح.

مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

مجزر ناهيا بالمريوطية.

مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

مجزرا سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين.

مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

مجزر أطفيح في شارع السوق.

مجزرا القبابات والبرمبل بأطفيحز

مجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية.

مجزر بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72.

مجزر البشاير بالكيلو 76 مصر- إسكندرية الصحراوي

مجزرا العياط والمتانيا بالعياط.

مجزر الصف بالصف.

مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

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