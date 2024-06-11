القائد معتوق يودع منتخب لبنان بفوز كاسح على بنجلاديش

حقق منتخب لبنان فوزاص كاسحاً على مضيفه منتخب بنلاديش برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة لمرحلة التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم وكأس آسيا.

وشهدت المباراة الظهور الأخير لحسن معتوق قائد منتخب لبنان وهدافه التاريخي بعد إعلان إعتزاله دولياً.

وسجل معتوق في مباراته الأخيرة ثلاثة أهداف" هاتريك" قاد به منتخب لبنان للفوز، حيث إفتتح بنفسه التسجيل بعد 3 دقائق فقط من عمر المباراة.

وأضاف نادر مطر ثاني الأهداف في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل حسن معتوق هدفين في الدقيقتين 49 و 60 لتنته المباراة بفوز لبنان برباعية مستحقة.

ورفع المنتخب اللبناني رصيده إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة الثامنة ليضمن التواجد في الملحق المؤهل للمشاركة في كأس آسيا.