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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المنتخب الأوليمبي يهزم كوت ديفوار في ثاني ودياته استعدادا للأولمبياد باريس

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق المنتخب المصرى الاولمبى فوزاً على نظيره كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولى ضمن المعسكر الإعدادي للفراعنة   استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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وسجل محمود صابر هدفي الفراعنة في الدقيقتين 17 و19، فيما خطف منتخب كوت دايفور هدف تقليص الفارق قبل انتهاء المباراة. 

وبدأ المنتخب الأولمبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى .. حمزة علاء.

خط الدفاع .. أحمد عيد ، عمر فايد ، حسام عبد المجيد ، كريم الدبيس.

خط الوسط .. زياد كمال ، محمود صابر ، محمد شحاتة ، أحمد عاطف "قطة".

الهجوم .. مصطفى ميسي ، أسامة فيصل.

يقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة من أولمبياد باريس 2024 بجانب إسبانيا وجمهورية الدومنيكان وصاحب المركز الثاني بـ كأس أمم آسيا.

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