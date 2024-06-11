الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. "السيسي": الحلول العسكرية تحمل إلى منطقتنا المزيد من الاضطراب والدماء

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها “السيسي”: الحلول العسكرية تحمل إلى منطقتنا المزيد من الاضطراب والدماء.

 

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية الأخرى:

ـ “السيسي”: إسرائيل تستخدم التجويع والحصار لتهجير سكان القطاع قسريًا

ـ مجلس الأمن يتبنى مشروع القرار الأمريكي لدعم خطة بايدن لوقف الحرب الإسرائيلية

ـ وترحيب دولي بقرار الوقف الفوري لإطلاق النار

ـ قمة مصرية - أردنية تطالب بالتحرك الدولي لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة

ـ “التموين”: طرح اللحوم في المجمعات الاستهلاكية والشوادر بأسعار تبدأ من 220 جنيهًا للكيلو

ـ إجازة العيد من السبت للخميس للعاملين بالقطاع الخاص

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