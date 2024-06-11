اقرأ غدًا بالوفد.. "السيسي": الحلول العسكرية تحمل إلى منطقتنا المزيد من الاضطراب والدماء
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها “السيسي”: الحلول العسكرية تحمل إلى منطقتنا المزيد من الاضطراب والدماء.
ويتضمن العدد العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية الأخرى:
ـ “السيسي”: إسرائيل تستخدم التجويع والحصار لتهجير سكان القطاع قسريًا
ـ مجلس الأمن يتبنى مشروع القرار الأمريكي لدعم خطة بايدن لوقف الحرب الإسرائيلية
ـ وترحيب دولي بقرار الوقف الفوري لإطلاق النار
ـ قمة مصرية - أردنية تطالب بالتحرك الدولي لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة
ـ “التموين”: طرح اللحوم في المجمعات الاستهلاكية والشوادر بأسعار تبدأ من 220 جنيهًا للكيلو
ـ إجازة العيد من السبت للخميس للعاملين بالقطاع الخاص