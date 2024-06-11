10 سبتمبر.. محاكمة زوجين أنهيا حياة ابنة المتهمة في طوخ

اجلت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، محاكمة عاطل وزوجته لاتهامهما بحجز وقتل ابنة الأول في طوخ لطلبها الإقامة من والدتها عقب انفصالهما، لجلسة يوم المقبل للمرافعة.

10 سبتمبر.. محاكمة زوجين أنهيا حياة ابنه المتهمة في طوخ

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 32863 لسنة 2023 جنابتا طوخ، والمقيدة برقم 3492 لسنة 2023 على شمال بنها، انهما بدائرة مركز طوخ؛ أن كلا من " احمد س.ع" 32 سنة عاطل ومقيم طنط الجزيرة مركز طوخ، " دينا ف.ا" 28 سنة - ربة منزل ومقيمة طنط الجزيرة مركز طوخ، حجزوا الطفلة المجني عليها "سلمى احمد سعيد عمر مبروك" - دون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح ذلك بأن كبلاها باستخدام أداة "غطاء رأس حريمي" وأحكما وثاقها بنافذة المنزل وشلا مقاومتها متعدين عليها بالضرب لأيام طالت وقاما بتعذيبها بالتعذيبات البدنية مستخدمين في ذلك أدوات "سلك، خرطوم، خرزانة" فأحدثا ما بها من إصابات والمبينة بتقرير الصفة التشريحية.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازا وأحرزا أدوات سلك، خرطوم، خرزانة، غطاء رأس حريمي، فأس، كوريك غرز، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

السجن المؤبد لسائق وراعي أغنام، لاتهامهم بالإتجار بالمخدرات بطوخ

كما قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لسائق وراعي أغنام، لاتهامهم بالإتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش" وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30307 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3190 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "مسلم س س"، 32 سنة، سائق، و"عيد س ع"، 34 سنة، راعي أغنام، مقيمان دائرة مركز شرطة طوخ، لأنهما في يوم 8 / 11 / 2023 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازاً وأحرزا جوهراً مخدراً " نبات الحشيش " بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، حازا وأحرزا جوهراً مخدرا "مونو اسيتيل مورفين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، حازا وأحرزا جوهراً مقدراً "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازا وأحرزا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه.