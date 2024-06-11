الثلاثاء 11/يونيو/2024 - 08:23 م 6/11/2024 8:23:59 PM

ما حدث فى حرب الكيان الصهيونى وترك السفاح الملطخة يداه بدم الشعب الفلسطينى ليلاً ونهارًا دون رحمة ولاهوادة والصهيونى الغادر يمرح بذئابه لينهش أعراض الصبايا وسفك دمائهن والعالم يتفرج على المهازل لقد مات الضمير العالمى دون حراك لوقف الدمار الشامل وتدمير كل شىء فى كل مدن غزة وتمت تسوية كل العقارات بالأرض وأصبح المواطنون هائمين فى شوارع غزة بالله الا يوجد قرار عالمى جرىء لوقف هذه الحرب غير المتكافئة، ولأن أمريكا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وغيرها داعمة للكيان الصهيونى فلا رجاء منها فى أن توقف هذه الحرب لأنها تعود عليها بفوائد كثيرة فهي تبيع السلاح بمليارات من الدولارات للعرب لتخويفهم من مخاطر الحرب وفى نفس الوقت تدعم إسرائيل بأحدث الأسلحة تفوقاً لتدمير العرب وما هذه الدول إلا أنها استعمارية كارهة لعالمنا العربى والاستيلاء على خيراته، فاتعظوا أيها العرب ولابد من وقفة تخطيطية تنسيقية من أجل الحفاظ على بلادنا من الاستعمار.