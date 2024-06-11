الثلاثاء 11 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يشيد بموقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، على هامش المؤتمر الدولى للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة المنعقد بالأردن.

وشهد اللقاء الإشادة بالعلاقات المتميزة بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والفنية، وتأكيد حرص الجانبين على تطويرها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الرئيس السيسي بالمواقف الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وخاصة قرار إسبانيا التاريخى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أهمية هذا النهج فى تعزيز الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

كما شهد اللقاء التباحث حول سبل تكثيف نفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التى يعيشها أهالى قطاع غزة، حيث أشاد رئيس الوزراء الإسبانى فى هذا الصدد بالجهود المصرية المستمرة على كافة الأصعدة السياسية والإنسانية ودور مصر المقدر فى جهود الوساطة بين كافة الأطراف للتوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين.

مواد متعلقة

السيسي يلتقي بالرئيس الفلسطيني ويؤكد حرص مصر على حقوق الفلسطينيين

الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة

السيسي يتوجه إلى الأردن للمشاركة في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة

الرئيس السيسي يبحث مع مدبولي الاستعداد لعيد الأضحى ومؤتمر الاستثمار

السيسي يؤكد لـ"بلينكن" ضرورة إنهاء الحرب على غزة ومنع توسع الصراع

السيسي يلقي كلمة خلال المؤتمر المشترك مع رئيس جمهورية أذربيجان

السيسي يستقبل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي

السيسي يلتقي رئيس مجلس الدولة الصيني في بكين
الجريدة الورقية