الرئيس السيسي يشيد بموقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، على هامش المؤتمر الدولى للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة المنعقد بالأردن.

وشهد اللقاء الإشادة بالعلاقات المتميزة بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والفنية، وتأكيد حرص الجانبين على تطويرها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الرئيس السيسي بالمواقف الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وخاصة قرار إسبانيا التاريخى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أهمية هذا النهج فى تعزيز الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

كما شهد اللقاء التباحث حول سبل تكثيف نفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التى يعيشها أهالى قطاع غزة، حيث أشاد رئيس الوزراء الإسبانى فى هذا الصدد بالجهود المصرية المستمرة على كافة الأصعدة السياسية والإنسانية ودور مصر المقدر فى جهود الوساطة بين كافة الأطراف للتوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين.