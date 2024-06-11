" أوبك " تتمسك بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، على توقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري رغم تراجع الاستهلاك بأكثر من المتوقع وذكرت أن السفر والسياحة سيدعمان الاستهلاك في النصف الثاني من العام.

منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك )

وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) في تقرير شهري إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بنحو 2.25 مليون برميل يوميا هذا العام، وبما يعادل 1.85 مليون برميل يوميا العام المقبل. ولم يطرأ تغيير على التقديرين مقارنة بالشهر الماضي.

وجاء في التقرير أن نمو الاقتصاد العالمي حافظ على زخمه في النصف الأول من 2024، كما توقع ارتفاع الطلب العالمي بما يقدر بنحو 2.3 مليون برميل يوميا في النصف الثاني.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) : "قطاع الخدمات يواصل الزخم عالميا... ومن المتوقع أن يكون المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي في النصف الثاني من 2024، مدعوما بالسفر والسياحة على نحو خاص، وسينعكس ذلك بصورة إيجابية على الطلب على النفط".

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) تقديراتها للطلب على النفط في الربع الأول من العام الجاري بنحو 50 ألف برميل يوميا إلى 103.51 مليون برميل يوميا، بينما رفعت توقعاتها للربع الثاني بنحو 50 ألف برميل يوميا.

النفط يواصل المكاسب مدعوماً بمشتريات أميركية للاحتياطي الاستراتيجي

النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مواصلة مكاسبها لليوم الثاني بفضل آمال ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود ومشتريات أميركية محتملة لزيادة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وذلك رغم ارتفاع الدولار الذي حد من المكاسب.

وبحلول الساعة 00:38 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.3%، إلى 81.91 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.4%، إلى 78.05 دولار.

وصعدت أسعار الخام نحو 3% أمس الاثنين إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف على الرغم من ارتفاع الدولار وتوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.