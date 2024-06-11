أسعار النفط تواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي

واصلت أسعار النفط، في الارتفاع لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11-6-2024، نتيجة ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود ومشتريات أمريكية محتملة لزيادة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي على الرغم من ارتفاع الدولار الذي حدّ من المكاسب.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.3% ليصل إلى 81.91 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.4%، إلى 78.05 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية. وصعدت أسعار الخام نحو 3% يوم أمس ، محققة أعلى مستوى لها في أسبوع مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف وتوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال محللون في غولدمان ساكس مؤسسة خدمات مالية وإستثمارية أمريكية إنهم يتوقعون ارتفاع خام برنت إلى 86 دولارًا للبرميل في الربع الثالث، مشيرين إلى أن الطلب القوي على النقل خلال الصيف سيدفع سوق النفط إلى عجز في الربع الثالث قدره 1.3 مليون برميل يوميا.

ذكرت عدة مصادر تجارية، الثلاثاء، أن صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين ستنخفض للشهر الثالث على التوالي في يوليو إلى نحو 36 مليون برميل وسط أعمال صيانة ومع اختيار بعض المصافي لمصادر نفط أخرى أرخص سعرا.

ونقلت وكالة رويترز، عن المصادر قولها إن صادرات يوليو ستنخفض من نحو 39 مليون برميل في يونيو، ومن المحتمل أن تسجل أقل مستوى لهذا العام.

وأضافت أن مصفاة حكومية وأخرى خاصة خفضتا الكميات التي سيتم تلقيها من الخام السعودي في يوليو عنها في يونيو.

وقالت رويترز: "لم يتسن بعد الاتصال بشركة أرامكو السعودية الحكومية للتعليق".

وقالت المصادر لرويترز إن المصافي الصينية تقلص وارداتها من السعودية أكبر مُصدر في العالم وثاني أكبر مورد للصين بسبب ارتفاع أسعار الخام السعودي.

يأتي هذا على الرغم من خفض أرامكو السعودية لأسعار البيع الرسمية لصادراتها من الخام إلى آسيا في يوليو للمرة الأولى في خمسة أشهر.

وقالت المصادر إن سينوبك، أكبر شركة تكرير في آسيا وأكبر عميل للسعودية في الصين، أبقت على الكميات الخاصة بها دون تغيير يذكر في يوليو مقارنة بالشهر السابق لكن الكميات ستكون الأدنى هذا العام.