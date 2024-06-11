جامعة بنها تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، احتفالية الجامعة باليوم العالمي للتبرع بالدم، بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتورة نانسى عبد الحى مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم القومية ببنها.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الجامعة حريصة دائما علي تقديم كافة الدعم والمساعدة في توفير دم كافي وآمن وفعال لمساعدة المرضى داخل محافظة القليوبية، وذلك من خلال تنظيم عددا من حملات التبرع بالدم داخل كليات الجامعة والتي تتضمن أيضا تقديم بعض الخدمات الصحية المجانية التي يتم توفيرها للمتبرعين.



وأشار الدكتور السيد فوده، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم ، يأتي من منطلق مسؤولية الجامعة الاجتماعية في نشر الوعي لدي الطلاب والمشاركة الإيجابية في حملات التبرع بالدم.