الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

البنك الدولي يتوقع استقرار النمو العالمي عند 2.6% في 2024

البنك الدولي
البنك الدولي

توقع البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن يحقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو مستقرة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في عام 2024، ولكن عند مستويات ضعيفة بالمقاييس التاريخية الحديثة.

 

 

وتوقع البنك الدولي أيضاً أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في المتوسط في الفترة 2025-2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق على تفشي جائحة كورونا.

 

وتشير هذه التوقعات إلى أنه على مدار الفترة 2024-2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80% من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للجائحة.

 

وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4% في المتوسط خلال الفترة 2024-2025، وهو أبطأ قليلاً مما كانت عليه في عام 2023.

 

ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصادات منخفضة الدخل ليصل إلى 5% في عام 2024 ارتفاعاً من 3.8% في عام 2023.

 

ومع ذلك، فإن توقعات النمو لعام 2024 تعكس تعديل التوقعات بالنقصان في ثلاثة من كل أربعة اقتصادات منخفضة الدخل منذ يناير/كانون الثاني. أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يظل معدل النمو ثابتاً عند 1.5% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 1.7% في عام 2025.

 

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البنك الدولي

 

 

وبالنسبة لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 4.8% في عام 2024 وإلى 4.2% في عام 2025.

 

أما أوروبا وآسيا الوسطى فمتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.0% في عام 2024 قبل أن يتراجع إلى 2.9% في عام 2025.

 

وبشأن النمو في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي من المتوقع أن يتراجع إلى 1.8% في 2024 قبل أن يعاود الارتفاع إلى 2.7% في عام 2025.

 

ومتوقع أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8% في عام 2024 وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 4.2% في عام 2025.

 

وتوقع البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو في جنوب آسيا إلى 6.2% خلال العام الجاري وأن يظل ثابتاً عند 6.2% في عام 2025.

 

وبشأن أفريقيا جنوب الصحراء من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.5% في عام 2024 وأن يواصل ارتفاعه ليحقق 3.9% في عام 2025.

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