مي عبد الحميد: البنك الدولى وصف مبادرة سكن لكل المصريين بأنها الأفضل في العالم

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن البنك الدولى وصف مبادرة سكن لكل المصريين بأنها الأفضل على مستوى العالم، وإن هذا يرجع لعدة عوامل أهمها التسليم فى وتيرة متسارعة سواء على مستوى البناء أو على مستوى البنوك، إضافة إلى تعديل شروط الدعم دوريا، والتعامل مع شركات القطاع الخاص سواء ممولين أو مقاولين وشركات الاستعلام.

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 670 ألف وحدة سكنية، وأن التركيز خلال الفترة الجارية سيكون على تسليم كل الوحدات المحجوزة، ومن ثم سيتم النظر في طرح وحدات جديدة، منوهة بأنه يتم العمل على تنفيذ 250 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى 70 ألف وحدة سيتم طرحهم قريبًا.

وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء قريبا من إنشاء مليون وحدة سكنية بالمرحلة الأولى من المبادرة، ويتم العمل على تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية وهو عدد ضخم.

وكانت قد أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، أن وزارة الإسكان، لا تعتمد على أي مسوقين خارجيين فيما يخص مشروعات الوزارة العقارية، لافتة إلى أن مشروعات صندوق الإسكان الإجتماعي، يعلن عنها بنفسه، أما مشروعات هيئة المجتعات العمرانية يجري الإعلان عنها من خلال الهيئة وكذلك بنك التعمير والإسكان.

ودعت المواطنين لضرورة الاطلاع على كل الأوراق الخاصة بالعقار والتأكد من صحتها وتواجد رخصة البناء، خلال تعاملهم مع شركات التسويق العقاري حتى لا يقعوا ضحايا لعمليات نصب.