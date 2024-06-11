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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة فاركو

الأهلي
الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فاركو التي تجمع ‏الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.‏

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وعاد الفريق للتدريبات بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمرحلة القادمة.‏

عقد مارسيل كولر جلسة مع الطاقم المعاون لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة ببرنامج الفريق، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية ‏تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.‏

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات خططية متنوعة للاعبين، في الوقت الذي أدى فيه علي معلول جلسة في «الجيم» ضمن ‏برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء السبت، واطمأن خلالها الجهاز الفني على ‏جاهزية اللاعبين المشاركين في التدريبات اليومية مع الفريق‎.‎

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