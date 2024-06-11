ننشر أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024
استقرت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، وسجل سعر طن حديد عز نحو 41100 جنيه، وسعر حديد بشاي 41,000 جنيه، وسعر حديد العتال 39,000 جنيه ، وسعر حديد المعادي 36,500 جنيه.
أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024:
سعر حديد عز 41,100 جنيه
سعر حديد بشاي 41,000 جنيه
سعر حديد العتال 39,000 جنيه
سعر حديد المعادي 36,500 جنيه
سعر حديد الكومي 36,500 جنيه
سعر حديد المراكبي 39,000 جنيه
سعر حديد سرحان 36,500 جنيه
سعر حديد الجارحي 39,000 جنيه
سعر حديد السويس للصلب 39,000 جنيه
سعر حديد المدينة 36,500 جنيه
سعر حديد عطية 36,500 جنيه
سعر حديد العشري 36,500 جنيه
سعر حديد الجيوشي 37,000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 36,200 جنيه
سعر حديد بيانكو 37,000 جنيه
سعر حديد المصريين 41,000 جنيه