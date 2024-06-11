الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

ننشر أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

استقرت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، وسجل سعر طن حديد عز نحو 41100 جنيه، وسعر حديد بشاي 41,000 جنيه، وسعر حديد العتال 39,000 جنيه ، وسعر حديد المعادي 36,500 جنيه.

 

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اتحاد الصناعات يكشف المحرك الرئيسي في أسعار الحديد بالأسواق.. فيديو

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أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء

 

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024:

 

سعر حديد عز 41,100 جنيه

سعر حديد بشاي 41,000 جنيه 

سعر حديد العتال 39,000 جنيه

سعر حديد المعادي 36,500 جنيه

سعر حديد الكومي 36,500 جنيه

سعر حديد المراكبي 39,000 جنيه

سعر حديد سرحان 36,500 جنيه

سعر حديد الجارحي 39,000 جنيه

سعر حديد السويس للصلب 39,000 جنيه

 سعر حديد المدينة 36,500 جنيه

سعر حديد عطية 36,500 جنيه

سعر حديد العشري 36,500 جنيه

سعر حديد الجيوشي 37,000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 36,200 جنيه

سعر حديد بيانكو 37,000 جنيه

سعر حديد المصريين 41,000 جنيه

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