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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

وزير الإسكان يعلن طرح وحدات سكنية جاهزة للاستلام بمشروع "valley towers"

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية للأفراد، بعدد 984 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري بمشروع " valley towers " بمدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح  الجزار، أن مساحات الوحدات تتراوح بين (95م2 : 100م2)، مضيفاً أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع ومساحة كل وحدة، والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، ستكون متاحة على موقع برنامج "مسكن"، محور الوحدات على الرابط www.reserve.newcities.gov.eg اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30/6/2024، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق.

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