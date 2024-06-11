"شباب الصحفيين" عن مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة: خففت الأعباء ورسمت الفرحة في قلوب محدودي الدخل

أشادت جبهة شباب الصحفيين بالدور الوطني والمشاركة المجتمعية الكبيرة لوزارة الداخلية في إطار الجهود التي تبذلها كل الأجهزة والقطاعات بالوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم توجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن كل يوم تؤكد وزارة الداخلية إنها تشعر بنبض رجل الشارع البسيط وتتعايش وتتفاعل مع آماله وطموحاته من خلال مبادرات وقوافل إنسانية تدعم وتساند البسطاء وهذا ليس غريبا ولا جديدا على من يقدمون البطولات والتضحيات حفاظا على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

وأضاف طواله أنه بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك واصلت وزارة الداخلية مبادرة "مأموري أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة في مديريات أمن ا "لقاهرة وبني سويف ومطروح والبحر الأحمر والمنيا والفيوم والسويس وأسوان والفيوم".

وأشار رئيس الجبهة إلى أن هذه المبادرة الجديدة نالت استحسان المواطنين ورسمت الفرحة في قلوبهم حيث وجهوا الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية على ما تقدمه من مبادرات متميزة تخفف عنهم الأعباء خاصة قبل عيد الأضحى المبارك.