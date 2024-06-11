كوبر بعد رحيله عن سوريا : راضي عن تجربتي وكل ما قدمته

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا تقديم استقالته من منصبه بعد سقوط نسور قاسيون أمام منتخب اليابان بخماسية نظيفة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وجاء قرار إعلان كوبر رحيله عن منتخب سوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب مواجهة اليابان.

وقال كوبر فى المؤتمر الصحفي:"توليت المهمة الفنية منذ حوالي عام ونصف العام، لكن للأسف لم أحقق أهدافي".

وأضاف مدرب سوريا:" انتهت المغامرة مع النسور راضي إلى حد ما عن كل قدمته رغم عدم استطاعتي الوصول إلى المرحلة التالية من التصفيات".

وكان كوبر تولى تدريب منتخب سوريا في فبراير 2023، وخاض معاهم 18 مباراة، حقق الفوز في خمس لقاءات وتعادل في مثلهم بينما تعرض للهزيمة في 8 مواجهات.