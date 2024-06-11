الثلاثاء 11 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كوبر بعد رحيله عن سوريا : راضي عن تجربتي وكل ما قدمته

هيكتور كوبر
هيكتور كوبر

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا تقديم استقالته من منصبه بعد سقوط نسور قاسيون أمام منتخب اليابان بخماسية نظيفة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

إقرأ أيضًا..

txt

منتخب سوريا يسقط أمام اليابان بخماسية نظيفة

وجاء قرار إعلان كوبر رحيله عن منتخب سوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب مواجهة اليابان. 

وقال كوبر فى المؤتمر الصحفي:"توليت المهمة الفنية منذ حوالي عام ونصف العام، لكن للأسف لم أحقق أهدافي".

وأضاف مدرب سوريا:" انتهت المغامرة مع النسور راضي إلى حد ما عن كل قدمته رغم عدم استطاعتي الوصول إلى المرحلة التالية من التصفيات".

وكان كوبر تولى تدريب منتخب سوريا في فبراير 2023، وخاض معاهم 18 مباراة، حقق الفوز في خمس لقاءات وتعادل في مثلهم بينما تعرض للهزيمة في 8 مواجهات.

مواد متعلقة

همسات‭ ‬روحية

شهر‭ ‬البُشرى

شهر‭ ‬الصوم‭ ‬بين‭ ‬ثقافة‭ ‬البذخ‭ ‬وضرورة‭ ‬التقشف

استقبال‭ ‬شهر‭ ‬الصيام

‭..‬وجاء‭ ‬رمضان

منة شعبان: سعيدة برفع علم مصر في افتتاح دورة الألعاب الأفريقية

وزراء خارجية التعاون الإسلامى يطالبون بوقف المجازر الإسرائيليه ومحاسبة المسئولين عنها

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة
الجريدة الورقية