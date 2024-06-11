سفيرنا في مالابو يستقبل الدفعة الأولى من ضباط وزارة الداخلية الموفدة لتدريب الشرطة الاكواتورية

في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وغينيا الاستوائية، استقبل حداد عبد التواب الجوهري، سفير مصر في مالابو، الدفعة الأولى من ضباط وزارة الداخلية المصرية الموفدين لتدريب وتأهيل عدد من عناصر الشرطة في غينيا الاستوائية.

وأشار السفير المصري إلى أن الجانب الاكواتوري يقدر إمكانيات الشرطة المصرية وما تملكه من معاهد ومؤسسات تدريبية متميزة على مستوى القارة الإفريقية، وهو ما دفع الجانب الاكواتوري لطلب الاستعانة بمدربين ومدرسين من وزارة الداخلية المصرية لإعداد وتأهيل قوات الشرطة في غينيا الاستوائية في العديد من المجالات الأمنية والشرطية والمدنية.

وأكد السفير الجوهري خلال استقبال وزير داخلية غينيا الاستوائية Nicolás Obama لضباط وزارة الداخلية المصرية، على استعداد مصر لتلبية الاحتياجات الشرطية في غينيا الاستوائية، وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز وتوثيق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

ومن جانبه، أكد وزير داخلية غينيا الاستوائية على الترحيب بالوفد المصري، والاستعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسهيل مهمة التدريب، مشيراً إلى تطلع بلاده لأن يأخذ هذا التعاون شكل دائم ومستمر، نظراً للخبرات المصرية المتراكمة في مجال تأهيل وإعداد الكوادر الشرطية في العديد من الدول الإفريقية.