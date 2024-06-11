صحة الفيوم تكرم مديرا المركز الطبى بالشيخ حسن ومركز رعاية طفل اول

قام الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بتكريم الدكتورة هدى رمضان حسين مدير المركز الطبى بالشيخ حسن، والدكتورة ايمان ابو الفتح كامل مدير مركز رعاية طفل اول، وذلك لجهودهما المتميزة فى آداء مهامهما الوظيفية.

وذلك فى اطار حرص وكيل وزارة الصحة بالفيوم على تكريم المتميزين فى عملهم .

كان العشماوى، قد قرر ذلك اثناء مروره المفاجئ بادارة البندر ولاحظ التزام العاملين ونظافة المكان وانتظام العمل بالمركزين وقرر تكريم مديرتى المركز الطبى بالشيخ حسن ومركز رعاية طفل اول، وتم التكريم فى حضور الدكتورهانى انور مدير ادارة بندر الفيوم و ذلك بمكتب الدكتور وكيل الوزارة.

اماكن صرف الالبان وفحص المقبلين على الزواج فى العيد

ومن جهه اخرى حددت مديرية الصحة بالفيوم، عددا من المنافذ لصرف الالبان للاطفال خلال اجازة عيد الاضحى من 15 الى 20 يونيو الجاري.

وصرح الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ان الصرف يوم السبت 15 يونيو فى مركز الفيوم / وحدة العزب، ومركز طبى طامية ووحدة المشرك قبلى فى يوسف الصديق ويوم الاحد 16 يونيو فى مركز طبى الحادقة فى بندر الفيوم، ومركز طبى سنورس وومركز طبى ابو جنشو فى ابشواى ومركز طبى دفنو فى اطسا.

ويوم الاثنين 17 يونيو، فى وحدة العزب بمركز الفيوم ومركز طبى طاميه ووحدة المشرك قبلى فى يوسف الصديق ويوم الثلاثاء 18 يونيو فى مركز طبى الحادقة فى بندر الفيوم ومركز طبى سنورس، ومركز طبى ابو جنشوفى ابشواى ومركز طبى دفنو فى اطسا.

ويوم الاربعاء 19 يونيو، فى وحدة العزب بمركز الفيوم ومركز طبى طاميه ووحدة المشرك قبلى فى يوسف الصديق ويوم الخميس 20 يونيو، فى مركز طبى الحادقة ببندر الفيوم ومركز طبى سنورس، ومركز طبى ابو جنشو فى ابشواى ومركز طبى دفنو فى اطسا .

واضافت الدكتورة ابتسام روبى مدير رعاية الطفولة والامومة فى مديرية الصحة انه سيتم استقبال الراغبين فى الفحص للمقبلين على الزواج فى مركز طبى كيمان فارس بمدينة الفيوم خلال الفترة من 15 الى 20 يونيو فترة اجازة عيد الاضحى المبارك .

4