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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

فتح باب الترشح لعمادة كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها

جامعة بنها
جامعة بنها

اعلنت لجنة اختيار عمداء الكليات برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى - رئيس جامعة بنها فتح باب التقدم لعمادة كلية الفنون التطبيقية، بدأ من يوم السبت الموافق 22/06/2024 حتى يوم الخميس الموافق 27/06/2024 في مقر الجامعة طرف مكتب رئيس الجامعة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.

 

حيث يتم تقدم المترشحون بأوراق ترشحهم من خمس نسخ، أصل و4 صور متضمنة طلب الترشح وبيان حالة رسمي من الجامعة المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح، وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به، مبيناً بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقا للوظيفة المتقدم لها وشهادة قانونية.

كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح، ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص.

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