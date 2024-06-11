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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة يلتقى النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الإستوائية

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة السيد تيودورو نجيما أوبيانج النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الإستوائية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى المجال الدفاعى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين .

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والممتدة مع جمهورية غينيا الإستوائية ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكرى وتنسيق الجهود والعمل المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات . من جانبه أشاد النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الإستوائية بالجهود المصرية الفاعلة فى دعم قضايا القارة الأفريقية , معرباً عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين الصديقين .


حضر اللقاء الفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.
 

 

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