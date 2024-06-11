وكيل أوقاف الفيوم يناقش آلية تكثيف الأنشطة الدعوية بالمساجد

عقد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمديري الإدارات الفرعية بديوان عام المديرية، وذلك لمناقشة تكثيف الأنشطة الدعوية بالمساجد.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ يحيى محمد مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، وفضيلة الشيخ علاء محمود مدير إدارة شئون الإدارات؛ وعدد من مديري الإدارات الفرعية.

خلال اللقاء تم مناقشة تفعيل وتنشيط وتكثيف الأنشطة الدعوية خلال الفترة القادمة، من خلال الدروس الدعوية، والمقارئ القرآنية للأئمة والجمهور والواعظات، وقوافل الواعظات ، والبرنامج الصيفي للطفل، وتجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك، ومشروع صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام، وذلك بالتنسيق مع إدارات الأوقاف الفرعية.

أكد وكيل أوقاف الفيوم خلال الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة الدقيقة لكل تفاصيل العمل، ولا بد أن نسابق الزمن في تكثيف البرامج والأنشطة الدعوية، حتي يتبوأ المسجد دوره الحقيقي في بناء الوعي الديني الوسطي الرشيد المستنير، مع التأكيد على ضرورة التعامل بحسم مع أي مخالفة لتعليمات خطبة الجمعة.

وحول فضل العشر الأوائل من ذي الحجة أوضح وكيل أوقاف الفيوم أنه من فضل الله على عباده أن جعل لهم مواسم للخيرات، تُضاعَف فيها الحسنات، وتتنوع فيها الطاعات، ومن أعظم هذه المواسم العشر الأول من ذي الحجة، فهي أيام مباركة فاضلة، عالية القدر والمنزلة، ولا أدلَّ على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه الكريم، تنويهًا بشأنها وتعظيمًا لمكانتها، حيث يقول الحق سبحانه: {وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ * والشفع والوتر} قال سيدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما): هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة.

وكيل أوقاف الفيوم: شعيرة الأضحية تتحقق بالوكالة من خلال صكوك الأضاحي

وأضاف "الشيمي" أن من أفضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة الإكثار من الصيام فيها، وآكد هذه الأيام صيامًا يوم عرفة لغير الحاج، فقد سئل نبينا (صلى الله عليه وسلم) عن صوم يوم عرفة فقال: "يكفِّر السنة الماضية والباقية"، مشيرا إلى أن شعيرة الأضحية كما تتحقق بالأداء الفعلي في الأماكن المخصصة لذلك فإنها تتحقق بالوكالة من خلال صكوك الأضاحي، حيث يُعد الصك نوعًا من الإنابة في الأضحية، مع ما لذلك من فوائد جمة من أهمها الوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا بعزة وكرامة.