أحداث ساخنة داخل جمعية مجمع الإيمان بالمنصورة واستقالات جماعية في مجلس الإدارة

مخالفات داخل المستشفى وتشغيل عيادات بلا ترخيص..

ماذا يحدث داخل الجمعيات الأهلية في محافظة الدقهلية ؟ ولماذا انتشرت المخالفات بصورة كبيرة داخل هذا القطاع الحيوي الذي يمس شريحة واسعة من الناس ؟ هذه علامات استفهام كثيرة فرضت نفسها مؤخرا بعد ظهور العديد من المخالفات في هذه الجمعيات وأصبح من الضروري التدخل وإعادة الأمور لنصابها .

وقائع خطيرة

قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية

وأول هذه الجمعيات التي تشهد أحداثا ساخنة هي الجمعية الإسلامية للمساعدات الاجتماعية بالمنصورة " مجمع الإيمان " حيث توالت الوقائع الخطيرة بها بعد تقدم 4 أعضاء من مجلس الإدارة باستقالات جماعية احتجاجا على المخالفات بها وهم : محمود المرسي أبو العلا وجمال أبو الفتوح موسى ومصطفى محمد عبد المنعم ومصطفى السعيد علي .

غير قانوني

وأكد خطاب إدارة شرق الاجتماعية " قسم الجمعيات " بأنه وفقا للمادة 44 من القانون 149 أصبح المجلس غير قانوني اعتبارا من 22/5/ 2024 باعتماد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية للاستقالات المقدمة من الأعضاء ، ورغم انتفاء الصفة القانونية لمجلس إدارة الجمعية إلا أن رئيس مجلس الإدارة دعا لاجتماع لدعوة الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال ، وجاء رد إدارة شرق الاجتمتاعية بأنه على ضوء الاستقالات الواردة من بعض أعضاء مجلس الإدارة يوم 22/ 5 / 2024 فإنه يستوجب عدم قانونية اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية .

قسم الأشعة

قام رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على عقد تأجير قسم الأشعة بمجمع الإيمان بعد رفض مدير المستشفى التوقيع ، على الرغم من عدم قانونية مجلس الإدارة وبطلان الجمعية العمومية ، حيث يتطلب الأمر توقيع من كافة أعضاء مجلس الإدارة .

مجلس مؤقت

ثم صدر قرار مديرية التضامن الإجتماعي ببطلان جلسة المجلس المزعومة يوم 5/27 بعد حل المجلس في 5/22 ، كما تقرر تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية برقم 286 في 6 /6 / 2024

مزاولة المهنة

وكشف تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة الدقهلية بشأن قرار محافظ الدقهلية رقم 51 لسنة 2024 لفحص جميع الأعمال المالية والإدارية للجمعية الإسلامية بالمنصورة " مجمع الإيمان " بأنه بالمرور على أقسام مستشفى مجمع الإيمان بالمنصورة تبين السلبيات الآتية : عدم وجود مدير فني بمعمل التحاليل ، كما تبين أن قسم العلاج الطبيعي " العيادات الخارجية " يدار بدون ترخيص وبواسطة أفراد لايحملون رخصة مزاولة مهنة العلاج الطبيعي .

بدون ترخيص

كما كشف التقرير بأن وحدة مناظير الجهاز الهضمي تدار بدون ترخيص ، كما لايوجد سجل بكشوفات التعقيم داخل غرفة النفايات إضافة إلى أن عقود صيانة الأجهزة الطبية وصيانة المولدات الكهربائية منتهية ، كما أنه لم يتم الانتهاء من اجراءات ترخيص 3 مصاعد .

فحص التعاقدات

وأوضح التقرير بأنه بالنسبة لطرح الصيدلية الخاصة بالمجمع للإيجار في مزايدة محدودة جلسة 17/ 12 / 2023 تبين إعداد كراسة شروط ومواصفات غير متضمنة أية مواصفات تفصيلية للصيدلية محل الطرح ، وحول تأجير معمل المستشفى أشار التقرير إلى عدم وجود موافقة من مجلس الإدارة بالسير في إجراءات الطرح إضافة إلى عدم وجود قرار بتشكيل لجنة لإجراءات المزاد .

توصيات

وأوصى التقرير بالغلق الإداري لكل من قسم العلاج الطبيعي ووحدة مناظير الجهاز الهضمي الملحقين بالمستشفى وذلك لإدارتهما بدون ترخيص وإنذار المدير الفني بالسلبيات المذكورة وضرورة إنهاء اجراءات تجديد رخصة المعمل من إدارة المعامل المركزية بإسم المدير الفني الجديد للمعمل وإلا وجب التوقف عن ممارسة النشاط بالمعمل .

كما أوصى التقرير بالغلق الإداري لعيادات مجمع الإيمان بعزبة الصفيح "النهضة " لإدارتها بدون ترخيص .

مطلوب التحقيق في مخالفات المجمع