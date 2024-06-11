تكريم سائحتين ومنحهم النجمة الذهبية قضى 300 ليلة بمرسى علم

منحت إدارة منتجع سياحى شهير بمرسي علم، سائحتين النجمة الذهبية بعد قضاء 300 ليلة سياحية بمرسى علم على مدار 17 عامًا.

وأكد الخبير السياحى أبو الحجاج العمارى، أن السائحتين هم ساندرا اوبتز وجوليا ونتر من المانيا هما عاشقتان لمدينة مرسي علم تم منحهم النجمة الذهبية لعشقهم لمدينة مرسي علم وقضاء 300 ليلية سياحية بالمدينة.

وأشار العماري، إلى أن السائحتين المانية الجنسية ومصريين الهوي ومحبي وعشاق مرسي علم ومنتجعا" قصة الشعور بالمنزل"

ولفت إلى أن السائحتين لمدة 17 عاما متواصلة يجعلان من مدينة مرسي علم قبلة سياحية لهما ويفضلان قضاء الأجازات بمرسي علم وذلك للمناخ المعتدل والشمس المشرقة طوال العام فضلا عن الاستمتاع بمياه البحر الأحمر ورحلات الغطس والسفارى وصيد الأسماك والرحلات البحرية ويستعدان الآن للزيارة هذا العام مرتين إضافيتين.