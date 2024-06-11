ندوة نقاشية توعوية في الجامعة الألمانية بالقاهرة عن سرطان عنق الرحم

عقدت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية في الجامعة الألمانية بالقاهرة (SPSA) ندوة توعوية عن سرطان عنق الرحم.

واستضاف طلاب الجمعية العلمية بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية الدكتورة هالة عدلي حسين أمين عام اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية والسكرتير العام للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم للتحدث من خلال الندوة النقاشية التي أشرفت على إقامتها كلية الصيدلة والتكنولوجيا بالجامعة عن فيروس الورم الحليمى البشرى (Human papillomavirus, HPV) وهو نوع من أنواع الفيروسات الرئيسية المسببة لإصابة السيدات بالأورام السرطانية بعنق الرحم.

وأوضحت الدكتورة هالة أن سرطان عنق الرحم هو السرطان الوحيد الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري HPV وهو فيروس شائع يصيب الرجال والنساء على حد سواء وينتقل غالباً عن طريق التلامس الجلدي المباشر ، و يمكن انتقاله من الأم للجنين أثناء الحمل ، ولفتت الدكتورة هالة إلى أن هذا الفيروس يعرف بأنه الفيروس الصامت وخطورته تكمن في الإصابة به بدون ظهور أعراض مرضية لذا قد لا ينتبه المريض انه مصاب به .

وأكدت السكرتير العام للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم إلى وجود لقاح ضد فيروس ال HPV متوفر في مصر للجنسين في العديد من مراكز التطعيمات منها مركز المصل واللقاح (فاكسيرا).

وشددت على ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة والحصول على التطعيم بأعتباره الطريقة الأكثر فعالية لتجنب الإصابة بالفيروس المسبب للسرطان ، مشيرة إلى أن التطعيم ليس له سن محدد و لكن تختلف الجرعة حسب المرحلة العمرية للفرد حيث توصى منظمة الصحة العالمية بضرورة الحصول على التطعيم بدءا من عمر 9 سنوات لتكون الجرعة المقررة لهذه الفئة العمرية جرعتين حتى سن 15 عام ، اما من تخطى الفئة العمرية لسن 15 عام يحصل على ثلاث جرعات متتاليات من المصل.

التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

كما سلطت الضوء خلال اللقاء على الجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الصدد مشيرة إلى إدراج سرطان عنق الرحم ضمن الأورام السرطانية التي يتم الكشف عنها في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج اورام الرئة، البروستاتا، القولون، و الثدي، هذا بجانب إطلاق الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي رحلة الـ«1000 كيلو» تحت شعار «اسبقي بخطوة» بمحافظات الصعيد بهدف توعية السيدات بأهمية الصحة الإنجابية، والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.

كما شاركت الدكتورة يارا عبد الباسط مدير تطوير الأعمال بشركة BioMisr و مؤسس شركة ProVac للقاحات و الأمصال في فاعليات أعمال الندوة بتقديم عرض توضيحى حول التطعيمات المختلفة التي تتناسب مع كل فئة عمرية.

واستعرضت أنواع اللقاحات التي يجب على الطلاب الحصول عليها لتجنب الأمراض المعدية الشائعة في مصر منها لقاح التهاب الكبد الوبائي Hepatitis A الذي يسهم في الحماية من الأصابة بهذا الفيروس الذي ينتقل للافراد عن طريق تناول الأطعمة والمياه الملوّثة أو المخالطة المباشرة لشخص مصاب بالعدوى ، وناشدت الحضور من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بضرورة الحصول على هذا اللقاح وتجنب تناول الطعام خارج المنزل.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد زكريا جاد وكيل كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتورة رشا حنفي وكيل كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية لشئون الطلاب، الدكتورة هبة حندوسة رئيس قسم البيولوجيا الصيدلانية و المرشد الأكاديمي لطلاب الجمعية العلمية SPSA.

و يذكر ان طلاب الجمعية العلمية SPSA المنظم لهذا اللقاء بدأ نشاطه في الجامعة الألمانية بالقاهرة منذ عام 2006 ، ويركز بشكل أساسي على نشر وتعزيز الوعي الصحي لتحسين صحة الأفراد من خلال إقامة حملات وفعاليات توعوية داخل الحرم الجامعي وخارجه.