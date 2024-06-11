نائب رئيس المجتمعات العمرانية يترأس اجتماع وحدة متابعة موقف تقنين الأراضي

ترأس المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، رئيس الوحدة المركزية المشكلة بالهيئة لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، اجتماعاً للوحدة بمقر جهاز مدينة الشروق، لمتابعة موقف تقنين الأراضي، وذلك في إطار متابعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضى التابعة لبعض جهات الولاية السابقة وضمها لأحوزة عددٍ من المدن بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية.

وبدأ المهندس أمين غنيم، الاجتماع، بمشاهدة العرض التقديمي لكل مدينة، متضمناً الموقف الحالى لطلبات التقنين، مطالباً ببذل مزيد من الجهد لإنهاء دراسة الملفات فى أسرع وقت وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وشهد الاجتماع الاستماع لرؤساء المدن ومقترحاتهم لتوفيق أوضاع بعض حالات التقنين، حيث وجه المهندس أمين غنيم، بدراسة فتح باب التقنين لبعض المدن التى لم يتمكن فيها حائزو الأرضى من التقديم والعمل دائماً على تحقيق خطة التنمية بمناطق الامتداد للمدن العمرانية الجديدة.

وعقب الاجتماع، تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منطقة الرابية، إحدى المناطق المضافة لمدينة الشروق، مروراً على أعمال تمهيد المداخل بداية من مدخل جنيفة حتى طريق الإسماعيلية، ومشروع خط المرافق الرئيسى الجارى تنفيذه، موجهاً بدفع العمل وسرعة إنهاء المشروع في أسرع وقت.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، على الانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل واستكمال باقى المشروعات طبقاً لخطة العمل التى تسهم فى توفير منطقة عمرانية جديدة بالمستوى اللائق بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.