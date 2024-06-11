ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو") بحوزة (5 متهمين لعدد "3 منهم معلومات جنائية").\

وتم ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (4 فرد محلى وطلقة) و تنفيذ عدد (817) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,450 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 4,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا عدد (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدرى "الحشيش ، الآيس" – كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (3 متهمين) و ضبط عدد (3) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (3 قطع أسلحة بيضاء).. بحوزة (3 متهمين).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفى سياق اخر فقد كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكى بدعوى محاولة التحرش بها حال توصيلها بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

بالفحص وبسؤال الشاكية أقرت بما سبق وأضافت أنها حال استقلالها السيارة حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائدها لخلافات حول قيمة الأجرة المستحقة فتعدى عليها بالسب والقذف.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والـمُبلغة وأنكر ما ادعته عليه من تحرشه بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.