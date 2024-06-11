حجاج النقابة العامة للأطباء يغادرون أرض الوطن

أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء برئاسة د. شادي صفوت، مغادرة 16 طبيب وطبيبة من الفائزين في قرعة رحلات الحج هذا العام، أرض الوطن متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج. وتدعو اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، الله العلي القدير أن يتقبل منهم صالح الأعمال، ويجعله حجًا مقبولًا وذنبًا مغفورًا، ويكتب لنا ولكم زيارة بيته الكريم».

يذكر أن اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، كانت قد أعلنت عن أسماء الأطباء الذين فازوا في قرعة رحلات الحج هذا العام، والبالغ عددهم 16 طبيب وطبيبة. وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية د. شادي صفوت، أن نقابة الأطباء تعاقدت مع شركة سياحة لتنفيذ برنامج سياحي 5 نجوم يليق بالأطباء بمبلغ 325 ألف جنيه للحج السياحي، و195 ألف جنيه للحج الاقتصادي غير شاملة تذاكر الطيران.

وجاءت أسماء الأطباء والطبيبات كالتالي: 5 نجوم: 1- كريم احمد حسين 2- اية الله علي صابر علي 3- هالة طلعت سليمان حسن 4- عامر محمد يوسف الفار 5- اسلام هاني متولي احمد الاقتصادي: 1- احمد سمير الصاوي سليمان 2- ايمان سمير الصاوي سليمان 3- نهي زيدان محمد زيدان 4- محمد صبري عبدالعزيز عبدالمجيد 5- نسرين سمير الصاوي 6- مصطفي تاج الدين علي زقزوق 7- دعاء حامد محمود عبده يونس 8- علام عبدالجليل احمد علام 9- عمرو محمد محمد هاشم 10 فوزية مصطفي محمد 11- مرفت محمد البسطويسي