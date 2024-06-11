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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

انييستا: لو كان صلاح انتقل لبرشلونة لكانت صفقة مميزة

صلاح
صلاح

أشاد أندريس انييستا نجم برشلونة السابق، بالدولي محمد صلاح جناح ليفربول مؤكدا أنه أحد أفضل لاعبي العالم ويملك الجودة.

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أضاف انييستا في تصريحات خلال بودكاست عبر قناة "La Liga" مع عمرو نصوحي: صلاح أحد أفضل اللاعبين الذين عندما تشاهدهم في التلفاز، تكون على دراية بأن شيئًا مختلفًا وجميلًا سيحدث، لذا هو قدوة ذات مكانة هائلة في مصر.

وواصل: نحن نتحدث عن لاعب يمتلك الموهبة والجودة، وحقق الكثير من الإنجازات لسنوات طويلة مع مستوى عالٍ، إنه يتفوق على الكثير من اللاعبين من حيث الجودة والقوة.

وحول فشل انتقال صلاح إلى برشلونة في الماضي قال نجم البارسا السابق: لو كان محمد صلاح انتقل لـ نادي برشلونة كانت ستكون صفقة مميزة.

وكان انييستا وصلاح تواجها مع بعضهما عندما كان "مو" لاعبا في صفوف روما، وألتقى مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا.
 

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