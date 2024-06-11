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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح ينتقد خيارات حسام حسن في مباراة مصر وغينيا بيساو

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مشاركة محمد الشناوي، حارس الأهلي مع منتخب مصر على حساب مصطفى شوبير ليس به عدلًا.

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وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على حسام حسن توسيع رقعة الخيارات، لا يصح أن يقول حسام حسن إن ليس لديه لاعبين لا يجيدون التمريرات.. طب ما هكسبوك أهو".
وأضاف: "ما الهدف من إشراك أحمد أمين أوفا ثم يغادر الملعب.. الأولى كان يجب أن يشارك محمد شريف.. أيضًا هل عدم مشاركة إمام عاشور كانت بسبب الإصابة أم العقوبة.. إن كانت عقوبة فكان لا يجب أن يشارك في المباراة".
وتابع: "محمد عبد المنعم وهو في الأهلي لا يعود سريعًا في الهجمات المرتدة، وهو أحد المسئولين عن هدف غينيا بيساو.. لقد أخذنا المباراة بارتيحية، وكنا نشعر بأن هذا الفريق لن يسجل أمامنا".
وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "لا يوجد عدل في مشاركة محمد الشناوي مع منتخب مصر على حساب مصطفى شوبير، الذي لم يحصل على فرصته".

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