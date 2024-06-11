دفاع النواب: إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة مسئولية وطنية

تلبي نداء الوطن في كل شبر من أرض مصر

اشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب ، بكافة الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية ، لتأمين امتحانات الثانوية العامة، وبث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور أثناء سير الامتحانات ، مؤكداً بأنها مسئولية وطنية ، وان الشرطة المصرية حاضرة دائمًا ، تلبي نداء الوطن في كل شبر من أرض مصر.

واضاف وكيل دفاع النواب ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن رسالة الأمن السامية تتجسد في حجم التضحيات ، وبسط الأمن وأداء الواجب ، بكل جاهزية ، وان مصلحة وأمن ابنائنا الطلاب من أولويات الأمن القومي المصري ، لإعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل هذا الوطن الغالي مصر .

وثمن إبراهيم المصري ، من نهج وتحركات وزارة الداخلية بإقامة لجان امتحان للنزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية؛ وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء فترة العقوبة ، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عقد عددًا من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، وتم توفير الأجواء المناسبة لأداءالإمتحانات.

ووجه وكيل دفاع النواب التحيه والتقدير لوزارة الداخلية ورجالها الابطال ، الذين يؤكدون دائما علي إعلاء قيم المسئولية الوطنيه لحماية أمن المجتمع ، والمساهمة في مستقبل مشرق لمصر الحبيبه.