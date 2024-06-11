تكريم 733 طالب وطالبة في حفل ختام الأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، 377 طالب وطالبة من المتميزين في الأنشطة الطلابية والحاصلين على 121 مركز متقدم على صعيد المسابقات القمية أو الداخلية عاي مستوي الجامعة، وذلك خلال إحتفالية ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2023 /2024، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر ورئيس اللجنة المنظمة للحفل، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وانتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني ومسئول لجنة تنظيم الحفل، إلى جانب نخبة من عمداء الكليات ووكلائها، مديري العموم، ومسئولي إدارات رعاية الشباب بمختلف الكليات، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم.

وأشاد رئيس الجامعة، في بداية كلمته، بالمستوى والموهبة التي أظهرها الطلاب طوال العام وعلى مدار المشاركات الداخلية والخارجية، وما حصدوه من وميداليات، كما اشاد بطلاب قادرون باختلاف وما احرزوه من مراكز متقدمه علي مستوي الجامعات المصرية، مؤكداً على حرص الجامعة على تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية والمسابقات التى تساهم فى النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وكذلك دعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم الذهنية والعملية وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية.

وأشار النعماني، إلى أنه انطلاقاََ من إهتمام الدولة بإنشاء أجيال مؤهلة قادرة على تحمل المسؤلية، وتأكيداً على دور الأنشطة الطلابية في تنمية المجتمع، تسعى الجامعة إلى إتخاذ الأطر التربوية الحديثة لتنفيذ أنشطة مختلفة هدفها تطوير وصقل شخصية الطلبة، من خلال انضمامهم للأنشطة الثقافية، الفنية، الإجتماعية، الرياضية والدينية، ووضع أهداف وخطوات وبرامج مدروسة لإكتشاف مواهب الطلبة والارتقاء بها وتحفيزهم لتحقيق الإبداع، عن طريق إنخراطهم بالأنشطة الطلابية وتنمية قدراتهم لبناء شخصية الطالب المثالي، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في بناء أجيال الجمهورية الجديدة، ودعا رئيس الجامعة الطلاب ليكونوا رسل بين أسرهم ومجتمعهم، وأن يصبحوا حائط صد ضد كل الأفكار الهدامة، ويساهموا في الرد على كل من تسول له نفسه إطلاق الشائعات والأخبار المغرضة ضد الوطن، متمنياً النجاح والتفوق للطلاب، ناصحاً لهم بالجد والإجتهاد والمشاركة الفاعلة بالأنشطة الطلابية بشكل متواصل.

ومن جانبه هنأ الدكتور عبدالناصر يس، الطلاب المكرمين لما حققوه من مراكز متقدمة، موجهاً شكره للمسؤلين عن إدارات رعاية الشباب لاسهاماتهم في تنظيم النشاطات المختلفة خاصة الرياضية والكشفية (الجوالة)، والمعسكرات، والتي تعمل على تعزيز تفاعل الطلاب مع المجتمع الخارجي والمؤسسات الشبابية والتربوية، مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على تهيئة مناخ جامعي مناسب لممارسة الأنشطة المختلفة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة لتحقيق رغباتهم وهواياتهم بأنواعها المختلفة واكتشاف مواهبهم وقدراتهم، لتنمية الطاقات المبدعة لدى الطلبة، مما يسهم في تطويرهم سلوكياً، معرفياً ووجدانياً، ونقل أفكارهم إلى الواقع والتطبيق العلمي والعملي في مختلف المجالات، تطبيقاََ لدورها الأكاديمي والتربوي، مذكراََ أبناؤه الطلاب بالفخر كونهم ينتمون للدولة المصرية، فمصر جاءت وجاء بعدها التاريخ.

وأوضح الدكتور علاء غالب، أن تنظيم إحتفالية ختام الأنشطة الطلابية تعد بمثابة حصاد لثمار ما تم إنجازه وتنفيذه من خطة متميزة فى مختلف الأنشطة والمجالات، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، حيث شهد هذا العام تنظيم العديد من الفعاليات الداخلية والخارجية بمشاركة عدد كبير من الطلاب الذين اثبتوا تفوقهم واحرازهم مراكز متميزة على مستوى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى استضافة نخبة من الشخصيات الهامة فى الندوات التوعوية والتثقيفية، واطلاق المبادرات المجتمعية والخيرية، وكذلك مشاركة الجامعة فى الإنتخابات الرئاسية، ودعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن أسرة طلاب من أجل مصر شاركت بكافة فعاليات الأنشطة الطلابية كونها تمثل كيان طلابي قوي يضم خيرة شباب الوطن داخل المجتمع الجامعي، فقد نجحوا فى إبراز دورهم الفعال فى مختلف المجالات التنموية للمساهمة فى بناء قواعد الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وقالت إنتصار أبو الدهب، أن التكريم شمل حوالي 377 طالب وطالبة من المتميزين في الأنشطة الطلابية والحاصلين على 212 مركز على مستوي الجامعة أو الجامعات المصرية، موضحة أن رئيس الجامعة كرم أسرة طلاب من أجل مصر، لدورهم البارز فى مختلف مجالات الأنشطة الطلابية، كما تم تكريم 149 طالب وطالبة لحصولهم على 74 مركز فى مسابقات النشاط الرياضي القمية والداخلية، كما تم تكريم 115 طالب من الفائزين بالمراكز الأولى فى مختلف مجالات النشاط الثقافي والفني وعددهم 90 مركز، بالإضافة إلى تكريم 19 طالب من الذين حصدوا مراكز متقدمة فى مجال النشاط الاجتماعي، إلى جانب تكريم فريق الجوالة الحاصل على مراكز متميزة داخلياً وخارجياً وعددهم 55 طالب، مضيفة أنه فى نشاط الأسر الاتحادات الطلابية تم تكريم 19 طالب، وفى النشاط العلمي تم تكريم 20 طالب لحصولهم على 11 مركز داخلي وخارجي على مستوى الجامعات.

جدير بالذكر أن الحفل تضمن عدد من الفقرات الفنية الحائزة على جوائز ومراكز متقدمة، والتى شملت غناء، إلقاء شعر، عزف منفرد، استعراض لفريق الفنون الشعبية، هذا بالإضافة إلى عرض فيديو توضيحي عن الأنشطة الطلابية التى تم تنفيذها هذا العام والحاصلة على مراكز، وفيديو خاص يبرز دور الجامعة فى دعم الطلاب القادرون باختلاف ورعاية المتميزين والموهوبين منهم، من إعداد فريق عمل المركز الإعلامى بالجامعة