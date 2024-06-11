سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-6-2024 بالبنوك المصرية

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 11-6-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.70 جنيه للشراء، 12.73 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.71 جنيه للشراء، 12.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.71 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.70 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.70 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.70 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.64 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.39 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.64 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.65 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

تباينت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو سجل 51.23 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

47.62 جنيه للشراء.

47.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.23 جنيه للشراء.

51.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.54 جنيه للشراء.

60.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.69 جنيه للشراء.

12.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

154.61 جنيه للشراء.

155.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.98 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.08 جنيه للشراء.

13.08 جنيه للبيع.