سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 11-6-2024

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 11-6-2024، بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزى المصرى اليوم 47.78 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

وسجل في البنك الأهلى المصرى 47.75 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع وفى بنك مصر سعر 47.75 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 47.75 للشراء، 47.65 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 47.75 للشراء، 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.75 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.75 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.75 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.75 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.75 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

استقرارا في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو سجل 51.23 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.62 جنيه للشراء.

47.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.23 جنيه للشراء.

51.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.54 جنيه للشراء.

60.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.69 جنيه للشراء.

12.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

154.61 جنيه للشراء.

155.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.98 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.08 جنيه للشراء.

13.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.64 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.65 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.