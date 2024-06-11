تفاصيل انتقال تشيزني إلى النصر السعودي

بات البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى فريق يوفنتوس على بُعد خطوات من الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.



كشفت فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات الأوروبية أن انتقال تشيزني إلى نادي النصر بات قريبا، ووصلت المفاوضات إلى المرحلة الأخيرة في الوقت الحالي.



وواصل أن نادي النصر توصل لإتفاق مع الحارس البولندي على عقد مدته سنتين، بعدما دخلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة ووصلت إلى التفاصيل الأخيرة.



وأكد أن نادي يوفنتوس سيتلقى مبلغ 5 مليون يورو نظير الاستغناء عن حارسه تشيزني للانتقال إلى نادي النصر السعودي.



وكان النصر دخل في مفاوضات مع أكثر من حارس في الدوريات الأوروبية قبل أن يستقر على التعاقد مع البولندي تشيزني.



بينما بدأ نادي يوفنتوس تحركاته للتعاقد مع حارس جديد، وقدم عرضا لحارس فريق مونزا، ميشيل دي جريجوريو وصل قيمته إلى 18 مليون يورو تمهيدا لبيع حارسه تشيزني للدوري السعودي.

النصر يستقر على رحيل ساديو ماني في الصيفية

في سياق آخر ، استقرت إدارة نادي النصر السعودي على رحيل النجم السنغالي ساديو ماني عن صفوف القلعة الصفراء خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق.

وذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم أن هناك نية لمغادرة ساديو ماني من النصر هذا الصيف، بعد خروجه من حسابات المدير الفني لويس كاسترو لعدم القناعة بالمردود الفني الذي يقدمه اللاعب.

وأشارت بعض المصادر أن النية داخلي إدارة النصر تتجه لبيع أو إعارة ساديو ماني هذا الصيف وأن نادي القادسية الصاعد حديثًا لدوري روشن هو الأقرب للحصول على خدمات النجم السنغالي.

