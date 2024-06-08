النصر يستقر على رحيل ساديو ماني في الصيفية

استقرت إدارة نادي النصر السعودي على رحيل النجم السنغالي ساديو ماني عن صفوف القلعة الصفراء خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق.

وذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم أن هناك نية لمغادرة ساديو ماني من النصر هذا الصيف، بعد خروجه من حسابات المدير الفني لويس كاسترو لعدم القناعة بالمردود الفني الذي يقدمه اللاعب.

وأشارت بعض المصادر أن النية داخلي إدارة النصر تتجه لبيع أو إعارة ساديو ماني هذا الصيف وأن نادي القادسية الصاعد حديثًا لدوري روشن هو الأقرب للحصول على خدمات النجم السنغالي.

النصر مهتم بالتعاقد مع الحارس إيميليانو مارتينيز

بدأت إدارة نادي النصر السعودي تحركاتها من أجل التعاقد مع الحارس إيميليانو مارتينيز ضمن خطة إدارة العالمي لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت تقارير صحفية أوروبية صدارة اليوم أن نادي النصر مهتم بالتعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، وذلك لتعويض الحارس أوسبينا الذي رحل عن الفريق بالميركاتو الجاري.

وتضع إدارة النصر أعينها على أكثر من حارس من بينهم أليسون بيكر حارس ليفربول السابق، وأوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، كما أشارت تقارير أخرى للاهتمام بالحارس دافيد دي خيا.