محافظ أسيوط: 33 مجزر جاهز لاستقبال عيد الأضاحي

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بكافة المجازر البالغ عددها 33 مجزر على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة للعمل علي مدار اليوم اعتبارًا من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة، مشيرًا إلى توفير وتيسير خدمة الذبح المجاني بالمجازر الحكومية للأهالي لذبح الأضاحي خلال أيام العيد، وذلك منعًا للذبح خارج المجازر، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المديرية اتخذت عدد من الاجراءات حيث تم إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم والإشراف على ذبح الاضاحي، فضلًا عن دعمها بكافة الأدوات اللازمة، لتصبح جميع مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانًا، مع تواجد مكثف للأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتي انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين مديريات الطب البيطري، والصحة، والتموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، للتأكد من صلاحية المعروض من اللحوم حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور صلاح علي قطب مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه تم وقف الأجازات الخاصة بالأطباء والعاملين بالمجازر حتى نهاية عيد الأضحى وجاري تكثيف الحملات اليومية على الأسواق ومحلات الجزراة والمجمدات خلال تلك الفترة بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين ومراكز الشرطة ومباحث التموين للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة كما يتم المرور الدوري والمتابعة المستمرة لأعمال المجازر مشيرًا إلى وجود عدد كاف من الأطباء البيطريين كما يتم التنسيق مع الأكمنة ونقاط التفتيش لمنع دخول أو خروج أية لحوم مخالفة للائحة المجازر الحكومية لافتا إلى تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطرى، والإدارات البيطرية على مدار الـ 24 ساعة، حيث تم تخصيص أرقام التليفونات، (2055467/ 088) أو (2055468/ 088) أو (2055469/ 088) لتلقي شكاوي وطلبات المواطنين ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام غرفة عمليات المحافظة وغرفة الأزمات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وهي أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة