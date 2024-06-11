منطقة سوهاج الأزهرية: فتح باب التقدم لشغل وظيفة موجه مادة العلوم

قال فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أن المنطقة أعلنت فتح باب التقدم لشغل وظيفة «موجه مادة العلوم» بإدارات أخميم وطما وساقلتة والجلاوية طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم (156) لسنة 2013م وبطاقة الوصف الوظيفي اعتبارًا من أمس الإثنين الموافق 20 من شهر يونيو الجاري وحتى الإثنين الموافق 24/6/2024م.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أن شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1. الحصول على مؤهل عال مناسب.

2. أن يكون على درجة معلم أول أ على الأقل.

3. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5. أن يكون على رأس العمل.

6. الحصول على تقرير تقويم أداء برتبة فوق متوسط على الأقل في العامين السابقين للترقية.

وأوضح فضيلة الدكتور أحمد حمادي أن الأوراق المطلوبة في: (طلب مستوفٍ للبيانات – صورة من خطاب اجتياز الكادر – صورة من بطاقة الرقم القومي – بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها – صورة من مباشرة العمل – بيان حالة كمبيوتر + يدوي).

وأكد رئيس أزهر سوهاج، أنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط، ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، وتقدم الطلبات كل في إدارته.