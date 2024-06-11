الثلاثاء 11 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دي يونج يوجه رسالة للجماهير بعد غيابه عن هولندا في يورو 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

ترك النجم الهولندي فرينكي دي يونج رسالة  بعد تأكد غيابه المنتخب الملقب بالطواحين خلال بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

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دي يونج يوجه رسالة للجماهير بعد غيابه عن هولندا في يورو 2024

وكان الاتحاد الهولندي قد أعلن غياب فرينكي دي يونج عن كأس أمم أوروبا 2024، بسبب عدم تعافيه من إصابة في الكاحل.

وقال دى يونج في تصريحات صحفية "أنا حزين، ومحبط، لعدم مشاركتي مع المنتخب في اليورو، كاحلي يحتاج للوقت من أجل التعافي، لطالما رغبتي كانت تمثيل بلدي في المحافل الكبرى".

وأضاف "إنه حلم وشرف عظيم لي أن أردد النشيد الوطني وأنا أرتدي قميص المنتخب".

انتفادات لاذعة..

وكان رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا قد وجه انتقادات شديدة لنادي برشلونة لتعاملهم مع اصابة فرانكي دي يونج حيث تم مشاركة الاعب في بعض الاحيان وهو لم يكتمل الشفاء في عدة مباريات حتى تمت الاصابة بشكل كامل خلال مباراة برشلونة وريال مدريد حيث قال رونالد كومان : تم التعامل مع الاصابة بشكل غير احترافي ونحن نعاني الان من التبعات مع المنتخب .

ويتواجد المنتخب الهولندي في  المجموعة الرابعة في بطولة يورو 2024 رفقة منتخبات بولندا وفرنسا والنمسا.

الجريدة الورقية