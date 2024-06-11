رئيس جامعة العريش يناقش خطة الأنشطة الطلابية

ووجه الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عمداء الكليات بمتابعة خطة الأنشطة الطلابية الصيفية، واشتراك اتحاد الطلبة في الترويج لتلك الأنشطة، والتأكيد على استمرارية الأنشطة الطلابية بمجالاتها المختلفة خلال الاجازة الصيفية، والتي تساعد على ادماج الطاقات الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية بطريقة عملية غير اكاديمية، واستثمارها في تطوير السمات الشخصية وتعزيز الانتماء والهوية.



وأكد رئيس جامعة العريش، على حرص الجامعة في استمرار المشاركة الفعالة بالقوافل الطبية والتي لا تقتصر فقط على كونها طبية بل توعوية وخدمية تهدف إلى مشاركة مجتمعية فعّالة، واستمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك، تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ولفت الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، إلى أهمية دور الجامعة في تطوير الرياضة الجامعية وتوفير الدعم اللازم لشباب الجامعة وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة، وعلي مدار العام الجامعي وخلال فترة الأجازة الصيفية.

وأوصى رئيس جامعة العريش، بضرورة الاستفادة من كلية التربية الرياضية بكافة مرافقها لتطوير الرياضة داخل الجامعة، لافتًا إلى أهمية التوسع في تنفيذ الأنشطة الطلابية.

ووافق رئيس الجامعة على الخطة المقترحة للأنشطة الصيفية للعام الجامعي 2023/2024، والتي تتضمن تنظيم العديد من الفعاليات في مختلف الألعاب الرياضية، بمشاركة واسعة من من طلاب الجامعة، وإقامة عدد من المعسكرات التدريبية للمنتخبات الجامعة في مختلف الألعاب، استعدادًا للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.



وطالب رئيس الجامعة، بسرعة إعداد خطط الصيانة السنوية للمدرجات والمعامل والمرافق استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وسرعة الانتهاء من التقارير السنوية للكليات وقطاعات الجامعة المختلفة، وتحديث كافة اللوائح التي مر عليها مدة زمنية تتعدى الخمس سنوات.



وفى التهاية كرم رئيس الجامعة الطلاب المتميزين على مستوى الجامعة، حيث فاز الطالب حسام الدين حسن عباس زكي، من كلية الأقتصاد المنزلي، بلقب الطالب المثالي، والطالبة رحمة محمد إبراهيم إبراهيم، من كلية الطب البشري، بلقب الطالبة المثالية، علي مستوي جامعة العريش للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.