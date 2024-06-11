انخفاض صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 4.7% .. التفاصيل

كشفت بيانات كورية صدرت اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو، أن صادرات كوريا الجنوبية انخفضت بنسبة 4.7% خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يونيو الجاري.

ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، جاء سبب التراجع في الصادرات لانخفاض عدد أيام العمل وتباطؤ صادرات السيارات، حيث بلغت قيمة الشحنات الصادرة 14.6 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 10 يونيو، مقارنة بـ 15.2 مليار دولار أمريكي تم تسجيلها في نفس الفترة من العام السابق، وذلك بحسب للبيانات الصادرة عن خدمة الجمارك الكورية.

كما انخفضت الواردات بنسبة 7.4% على أساس سنوي إلى 15.4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 800 مليون دولار أمريكي.

فيما أرجعت وكالة الجمارك هذا الانخفاض إلى عدد أيام العمل التي وصلت إلى 6 أيام عمل خلال الفترة، مقارنة بـ 7 أيام عمل في العام السابق، مضيفة أن المتوسط اليومي لحجم الصادرات ارتفع بنسبة 11.2% على أساس سنوي.

وبحسب الوكالة، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 36.6 % إلى 2.97 مليار دولار، مع زيادة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 9.3% إلى 1.36 مليار دولار.

انخفاض صادرات كوريا الجنوبية للصين

وعلى صعيد أخر انخفضت شحنات السيارات الصادرة بنسبة 18.9% لتصل إلى 1.2 مليار دولار. كما انخفضت صادرات منتجات الصلب بنسبة 12% إلى 981 مليون دولار، حسبما أظهرت البيانات.

كما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 8.5 % خلال الفترة إلى 2.97 مليار دولار، في حين قفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.2 % إلى 2.8 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات إلى فيتنام بنسبة 11.3% إلى 1.53 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.4% إلى 1.3 مليار دولار، بينما واصلت صادرات كوريا الجنوبية نموا على أساس سنوي للشهر الثامن على التوالي في مايو، على خلفية الشحنات القوية من أشباه الموصلات، حيث ارتفعت بنسبة 11.7% على أساس سنوي إلى 58.1 مليار دولار.